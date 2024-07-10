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01:37, 10 июля 2024Мир

Байден пообещал поставить Украине десятки систем ПВО

Байден: США и партнеры поставят Киеву десятки систем ПВО, включая стратегические
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты и союзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Он уточнил, что Украина получит системы ПВО от США, Германии, Нидерландов, Италии и Румынии. Кроме того, Запад передаст Киеву сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году, отметил американский лидер.

Ранее Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению ПВО Украины. До этого высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США на саммите НАТО в Вашингтоне намерены объявить о новых мерах по укреплению систем украинской ПВО. По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot.

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      Марина Совина
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