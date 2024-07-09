Байден пообещал укрепить украинскую ПВО

Байден пообещал проработать с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО

Американский президент Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению систем ПВО Украины. По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot. Напомним, саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.