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00:13, 6 июля 2024Мир

США на саммите НАТО объявят о шагах по усилению украинской системы ПВО

США на саммите НАТО объявят о новых мерах по усилению украинской системы ПВО

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», — отметил представитель властей США.

По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится на полях саммита альянса в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности на 10 лет. Согласно ему, в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.

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      Марина Совина
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