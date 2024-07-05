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00:01, 6 июля 2024Мир

В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на саммите НАТО

Байден и Зеленский встретятся на полях саммита НАТО в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретится на полях саммита НАТО в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС. со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Они проведут встречу с 20 союзниками и партнерами, которые подписывали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

Ранее Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности на 10 лет. Согласно ему, в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.

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      Сергей Грехов
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