В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на саммите НАТО

Байден и Зеленский встретятся на полях саммита НАТО в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретится на полях саммита НАТО в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС. со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Они проведут встречу с 20 союзниками и партнерами, которые подписывали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

Ранее Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности на 10 лет. Согласно ему, в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.