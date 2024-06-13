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20:56, 13 июня 2024Мир

Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет

Reuters: Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Стороны признают, что это соглашение служит мостом к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе», — говорится в тексте документа.

Вашингтон и Киев условились, что в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по ответным мерам и определить, какие дополнительные оборонные потребности необходимы Украине.

Ранее о подписании украинским и американским руководством 10-летнего соглашения сообщал телеканал CNN. Согласно данным издания, договор обяжет Вашингтон расширять сотрудничество с Киевом «в производстве вооружений и техники».

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      Лина Пивоварова
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