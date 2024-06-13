США захотели еще 10 лет обучать и вооружать украинскую армию

CNN: Байден и Зеленский подпишут пакт о вооружении Украины в течение 10 лет

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский подпишут пакт о снабжении и обучении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение следующих 10 лет. Об этом сообщает CNN.

«Мы хотим продемонстрировать, что США поддерживают народ Украины, что мы поддерживаем его», — прокомментировал соответствующее решение Белого дома советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как уточняет телеканал, договор также обяжет Вашингтон расширять сотрудничество с украинской стороной «в производстве вооружений и техники».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на увеличение военных поставок на Украину со стороны стран НАТО.