Глава Пентагона назвал объем оказанной Украине помощи

Глава Пентагона Остин: страны НАТО оказали помощь Киеву в 98 миллиардов долларов

Страны НАТО оказали помощь Украине в 98 миллиардов долларов с 2022 года. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 миллиардов долларов с 2022 года», — рассказал шеф Пентагона.

Остин также подчеркнул, что он рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса в будущем.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot. На данный момент комплексы находятся на подготовленных для поставок складах вооружений в Польше.