Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 13 июня 2024Мир

Глава Пентагона назвал объем оказанной Украине помощи

Глава Пентагона Остин: страны НАТО оказали помощь Киеву в 98 миллиардов долларов
СюжетМинобороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны НАТО оказали помощь Украине в 98 миллиардов долларов с 2022 года. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 миллиардов долларов с 2022 года», — рассказал шеф Пентагона.

Остин также подчеркнул, что он рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса в будущем.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot. На данный момент комплексы находятся на подготовленных для поставок складах вооружений в Польше.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Бывший тренер «Локомотива» счел работу судьей неподходящей для женщин

      Россиян предупредили о риске психологической травмы из-за доллара

      В Минобороны рассказали о подготовке ядерных сил по итогам учений с Белоруссией

      Россиянам рассказали о вычислении курса доллара

      Россиянам назвали правила выбора идеального зонта

      На Украине рассказали об экономической модели бронирования от мобилизации

      Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше