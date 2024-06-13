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07:54, 13 июня 2024Мир

США отправят Украине еще одну батарею ПВО Patriot

WP: США отправят Украине вторую батарею ПВО Patriot со складов в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot, в данный момент комплексы находятся на заранее подготовленных складах вооружений в Польше. Об этом со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников сообщает газета The Washington Post (WP).

«Один из официальных лиц США [анонимно] заявил, что система будет отправлена на Украину с аэродрома на юго-востоке Польши, который Пентагон использует в качестве перевалочной базы для отправки оружия и припасов Вооруженным силам Украины», — говорится в публикации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США «не могут подтвердить» появившиеся в СМИ данные о передаче Вашингтоном еще одной батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине.

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      Дмитрий Сотак
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