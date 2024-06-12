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21:18, 12 июня 2024Мир

Власти США прокомментировали данные о передаче батареи Patriot Украине

Белый дом и Пентагон не подтвердили данные о передаче Украине батареи Patriot

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Власти США не стали подтверждать появившиеся в СМИ данные о передаче Вашингтоном еще одной батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Не могу это подтвердить», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он напомнил, что основным приоритетом для главы государства Джо Байдена является предоставление Киеву «большего количества систем противовоздушной обороны».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию следующим образом: «Я видела некоторые сообщения по Patriot, и у меня нет никаких заявлений по батарее Patriot на сегодняшний день».

Ранее бывший помощник главы американского Минфина Крейг Робертс заявил, что передача США Киеву дальнобойных ракет изначально преследовала целью нанесение ударов вглубь России. По его мнению, если украинский конфликт не будет решен в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил Североатлантического альянса на запад Украины.

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      Маргарита Пименова
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