Экс-чиновник США Робертс: целью передачи ракет ВСУ были удары вглубь России

Передача США Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет изначально преследовала целью нанесение ударов вглубь России, заявил бывший помощник главы американского Минфина Крейг Робертс. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?» — проанализировал он.

Специалист считает, что если украинский конфликт не будет решен в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием внутри России. Он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

