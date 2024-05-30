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22:42, 30 мая 2024Мир

Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России

Байден тайно разрешил ВСУ наносить удары оружием США у Харьковской области
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден тайно позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием внутри России. Об этом пишет Politico.

В публикации уточняется, что Байден разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — рассказал источник издания.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Марина Совина
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