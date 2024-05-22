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02:19, 22 мая 2024Мир

Пентагон призвали разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ

Пентагон призвали разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по России

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Группа законодателей требует от Пентагона разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. Об этом говорится в письме законодателей от обеих партий в Палате представителей Конгресса США.

Письмо адресовано министру обороны США Ллойду Остину. Его призвали разрешить Киеву при определенных обстоятельствах использовать оружие, поставленное Вашингтоном, для нанесения ударов по стратегическим целям на российской территории.

Авторами письма выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

Кроме того, Остина попросили обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских летчиков.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

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      Марина Совина
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