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08:18, 21 мая 2024Мир

Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием

The Hill: Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает газета The Hill.

«Я думаю, что существует также вопрос о том, должны ли мы, Соединенные Штаты и наши союзники, оказывать ей [Украине] больше помощи в нанесении ударов по российским базам, чего до сих пор мы не хотели делать», — рассказала она.

Нуланд также сослалась на продвижение российских сил под Харьковом. По ее мнению, ВСУ могло бы предотвратить нынешнюю ситуацию, если бы получили разрешение от США на подобные удары.

Ранее Нуланд, покинувшая весной пост заместителя госсекретаря США, назвала Харьков российским городом. Таким образом, она пыталась обвинить Москву в эскалации ситуации на Украине.

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      Максим Габриелян
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