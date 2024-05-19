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19:54, 19 мая 2024Мир

Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом

Экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом

Фото: Alex Brandon / Reuters

Бывший заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд, покинувшая этот пост весной, назвала Харьков российским городом. Экс-дипломат, которая активно занималась противодействием России на украинском направлении, дала интервью телеканалу ABC News.

Слова Нуланд позволяют предположить, что она перепутала Украину с Россией. Среди прочего экс-замгоссекретаря обвинила Москву в эскалации конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

Кроме того, она заявила, что сочла бы «справедливым», если бы руководство США разрешило Киеву атаковать те российские базы, с которых «запускают ракеты или осуществляют поставки для армии».

Ранее в мае Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией.

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      Игорь Дмитров
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