Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 11 мая 2024Мир

Нуланд оценила готовность Украины к мирным переговорам с Россией

Нуланд: Украина не была готова к мирным переговорам в 2022-м, как и сейчас

Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью Politico оценила готовность Киева к переговорам с Москвой. Материал доступен на сайте издания.

Нуланд, покинувшая пост заместителя госсекретаря США весной, заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией. По ее словам, она не была сильна в 2022 году, а переговоры сейчас Киев тоже проводил бы не с позиции силы.

При этом Виктория Нуланд допустила, что возможность мирного соглашения в 2022-м была, однако Украина осталась бы с территориальными потерями. Экс-заместитель госсекретаря США заявила, что в том случае президент России Владимир Путин отталкивался бы от тезиса «Что мое — то мое, а что ваше — подлежит обсуждению».

На вопрос о том, сможет ли Киев вернуть все свои территории, включая Крым, Нуланд ответила, что «территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа». В заключении она подчеркнула, что в случае заключения перемирия стороны будут обязаны придерживаться соглашения: «Мы не можем делать это каждые шесть месяцев, каждые три года».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно одних лишь анонсов об экономической и военной помощи со стороны Запада. Также Зеленский отметил, что партнеры должны осуществлять своевременные поставки оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

      Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина

      Фаворита «Евровидения» дисквалифицировали в день финала конкурса. Он признавался в любви к России после начала СВО

      В России на подростка завели дело из-за фашистского приветствия

      В Харькове прокомментировали угрозу начала городских боев

      В Турции отреагировали на поступок постпреда Израиля на Генассамблее ООН

      Захарова заявила о замысле Киева по терактам в ДНР и ЛНР

      Нуланд оценила готовность Украины к мирным переговорам с Россией

      «Тенденция очень хорошая». ВСУ начали отступать в Харьковской области. Чего добилась армия России на этом направлении?

      Число пострадавших в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше