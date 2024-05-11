Нуланд оценила готовность Украины к мирным переговорам с Россией

Нуланд: Украина не была готова к мирным переговорам в 2022-м, как и сейчас

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью Politico оценила готовность Киева к переговорам с Москвой. Материал доступен на сайте издания.

Нуланд, покинувшая пост заместителя госсекретаря США весной, заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией. По ее словам, она не была сильна в 2022 году, а переговоры сейчас Киев тоже проводил бы не с позиции силы.

При этом Виктория Нуланд допустила, что возможность мирного соглашения в 2022-м была, однако Украина осталась бы с территориальными потерями. Экс-заместитель госсекретаря США заявила, что в том случае президент России Владимир Путин отталкивался бы от тезиса «Что мое — то мое, а что ваше — подлежит обсуждению».

На вопрос о том, сможет ли Киев вернуть все свои территории, включая Крым, Нуланд ответила, что «территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа». В заключении она подчеркнула, что в случае заключения перемирия стороны будут обязаны придерживаться соглашения: «Мы не можем делать это каждые шесть месяцев, каждые три года».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно одних лишь анонсов об экономической и военной помощи со стороны Запада. Также Зеленский отметил, что партнеры должны осуществлять своевременные поставки оружия.