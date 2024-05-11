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17:42, 11 мая 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на анонсы помощи Запада без реальных военных поставок

Зеленский: Украине недостаточно одних лишь анонсов помощи Запада, нужны поставки

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Украине недостаточно одних лишь анонсов об экономической и военной помощи со стороны Запада, Киеву нужны своевременные поставки оружия и техники. Об этом в социальной сети X заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Крайне важно, чтобы партнеры осуществляли своевременные поставки, чтобы поддержать наших воинов и стойкость украинцев. Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — подчеркнул он.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский оказался недоволен новым пакетом помощи от США на сумму 400 миллионов долларов. Украинский лидер, по оценке журналистов, «не выразил особого энтузиазма по поводу нового пакета».

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