Стало известно о недовольстве Зеленского новым пакетом помощи Украине

Hill: Зеленский оказался недоволен новым пакетом помощи от США на $400 млн

Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен новым пакетом помощи от США на сумму 400 миллионов долларов. Причина в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо оружие, а не просто объявление о предоставлении поддержки. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Администрация Байдена объявила о третьем дополнительном пакете помощи Украине в пятницу с траншем в размере 400 миллионов долларов, который включает в себя критически важные боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и многое другое», — говорится в публикации.

Однако украинский лидер, по оценке журналистов, «не выразил особого энтузиазма по поводу нового пакета». Зеленский, слова которого приводит Hill, заявил, что действительно полезным пакетом помощи ВСУ от Запада будет «оружие, доставленное на Украину, а не только объявление о пакете».

Ранее Пентагон подсчитал объем помощи Украине от США при президенте Джо Байдене. Он превысил 51,3 миллиарда долларов.