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21:30, 10 мая 2024Мир

Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене

Пентагон: объем помощи США Украине при Байдене превысил 51,3 миллиарда долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Общий объем помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысил 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 50,6 миллиарда из этой суммы Киев получил после начала спецоперации России.

Ранее стало известно, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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      Марина Совина
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