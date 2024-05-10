Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене

Пентагон: объем помощи США Украине при Байдене превысил 51,3 миллиарда долларов

Общий объем помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысил 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 50,6 миллиарда из этой суммы Киев получил после начала спецоперации России.

Ранее стало известно, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.