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11:46, 14 июня 2024Мир

В США заявили о возможной отмене соглашения о безопасности с Киевом в случае победы Трампа

WP: в случае переизбрания Трамп может отменить договор о безопасности с Украиной

Фото: Antonio Nava / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп может отменить двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению договора, поскольку (...) оно не будет ратифицировано конгрессом», — приводятся в материале слова источника.

Как отмечает издание, данное соглашение заключено только между действующими администрациями США президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Учитывая, что в предвыборной гонке Трамп опережает Байдена, будущее этого соглашения пока неясно.

Также уточняется, что соглашение о безопасности не дает никаких гарантий вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет. В тексте документа значится, что договор служит мостом к возможному членству Украины в НАТО.

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      Дарья Балацкая
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