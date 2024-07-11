В США заявили о планах Трампа сократить передачу разведданных странам НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными США с НАТО

Экс-президент США и кандидат на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания может сократить передачу разведданных союзникам по НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что сокращение данных разведки может иметь тяжелые последствия в сфере безопасности, особенно для Украины.

По словам источников газеты, советники экс-главы Белого дома заявили представителям стран НАТО, что сокращение передачи данных станет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с Североатлантическим альянсом.

Ранее стало известно, что Трамп на саммите НАТО в 2018 году отчитал лидеров стран альянса и пригрозил выйти из него из-за низких расходов стран Европы на оборону. Сначала перед началом саммита во время фотосессии, а потом и за закрытыми дверьми Трамп начал отчитывать одну страну за другой, имея на руках сведения о тратах на оборону каждой из них.