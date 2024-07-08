Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 8 июля 2024Мир

В США предрекли Зеленскому разочарование итогами саммита НАТО

WP: Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP).

Отмечается, что после прошлогоднего саммита НАТО Зеленский разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в Североатлантического альянса.

«В этом году он покинет саммит с обещаниями постоянной поддержки и некоторыми другими итогами — новой структурой НАТО для координации помощи Украине, военной помощью на год вперед и обещанием некоего "моста" к членству. Учитывая российские успехи на востоке, он вряд ли будет удовлетворен», — сообщает издание.

Ранее чиновник НАТО заявил, что руководство альянса и лидеры стран-участниц не дадут украинскому лидеру возможность вступления Украины в состав альянса, ему придется взять от западного оборонного блока то, что ему дают.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Россиян предупредили о последствиях хождения в купальниках по городу

      Новостройки обвинили в возникновении смерчей

      Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

      Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

      Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше