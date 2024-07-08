В США предрекли Зеленскому разочарование итогами саммита НАТО

WP: Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли будет удовлетворен итогами саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP).

Отмечается, что после прошлогоднего саммита НАТО Зеленский разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в Североатлантического альянса.

«В этом году он покинет саммит с обещаниями постоянной поддержки и некоторыми другими итогами — новой структурой НАТО для координации помощи Украине, военной помощью на год вперед и обещанием некоего "моста" к членству. Учитывая российские успехи на востоке, он вряд ли будет удовлетворен», — сообщает издание.

Ранее чиновник НАТО заявил, что руководство альянса и лидеры стран-участниц не дадут украинскому лидеру возможность вступления Украины в состав альянса, ему придется взять от западного оборонного блока то, что ему дают.