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11:11, 8 июля 2024Мир

Раскрыто отношение НАТО к просьбам Зеленского

Чиновник НАТО в интервью AFP: Зеленскому придется взять от альянса то, что дают

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Руководство НАТО и лидеры стран-участниц не дадут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность вступления Украины в состав альянса, ему придется взять от западного оборонного блока то, что ему дают. Об этом со ссылкой на интервью высокопоставленного чиновника НАТО сообщает AFP.

«Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего — твердого приглашения страны присоединиться к их... альянсу в ближайшем будущем... Зеленскому придется принять то, что ему предложат», — заявил он.

По мнению источника, Зеленский может рассчитывать лишь на новые «обязательства по созданию новых систем» противовоздушной обороны (ПВО) внутри Украины. «Чего бы вы сами хотели больше? Красивых слов [о поддержке Киева] в итоговой декларации, которые мало что значат, или военную поддержку?» — задался вопросом чиновник.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится на полях саммита НАТО в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Они проведут встречу с 20 союзниками и партнерами, которые подписывали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

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      Виктория Кондратьева
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