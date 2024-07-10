В совместную декларацию НАТО вошел пункт о будущем Украины

Декларация саммита НАТО: Украина находится на необратимом пути в альянс

В совместную декларацию по итогам саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне, вошел пункт о будущем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В декларации говорится, что Украины «находится на необратимом пути в альянс».

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО», — цитирует агентство документ.

Участники саммита заявили, что по мере реализации Киевом необходимых реформ альянс продолжит поддерживать его «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». Однако альянс «будет в состоянии» пригласить Украину, когда все союзники согласятся с этим.

Ранее источник, близкий к альянсу, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации саммита, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».