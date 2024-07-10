Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 10 июля 2024Мир

В совместную декларацию НАТО вошел пункт о будущем Украины

Декларация саммита НАТО: Украина находится на необратимом пути в альянс

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В совместную декларацию по итогам саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне, вошел пункт о будущем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В декларации говорится, что Украины «находится на необратимом пути в альянс».

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО», — цитирует агентство документ.

Участники саммита заявили, что по мере реализации Киевом необходимых реформ альянс продолжит поддерживать его «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». Однако альянс «будет в состоянии» пригласить Украину, когда все союзники согласятся с этим.

Ранее источник, близкий к альянсу, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации саммита, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Англии вырвала победу у Нидерландов и установила рекорд. Как прошел второй полуфинал Евро-2024

      Женщину спасли от ритуального жертвоприношения

      НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности Украины

      Россию назвали самой серьезной угрозой для стран НАТО

      В России создали комплекс наблюдения для подводных дронов

      НАТО заявило об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

      Сборная Англии вышла в финал Евро-2024

      НАТО призвало мир не оказывать поддержку России

      НАТО заявило о планах расшириться в Черном море и на восточных Балканах

      Житель российского региона изнасиловал пожилую тещу с деменцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше