В НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита

Reuters: страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне

Страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к НАТО.

«Союзники по НАТО достигли соглашения по декларации саммита», — утверждается в публикации.

Источник агентства также сообщил, что в итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В декларации также будет закреплена готовность НАТО «направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обсуждении итогового заявления странами альянса.

9 июля сообщалось, что в НАТО выбирали формулировку, с помощью которой будет охарактеризован путь Украины в блок.