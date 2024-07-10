Генсек НАТО счел несвоевременными дискуссии о сроках вступления Украины

Столтенберг: о сроках вступления Украины в НАТО говорить рано

В настоящий момент дискуссии о сроках вступления Украины в НАТО являются несвоевременными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдет», — заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, страны НАТО продолжают обсуждать формулировки, которые будут содержаться в итоговом коммюнике саммита. Генсек выразил уверенность, что «союзники договорятся о сильном послании касательно членства» Киева в НАТО.

Ранее сообщалось, что в альянсе продолжаются дискуссии вокруг формулировки, с помощью которой будет охарактеризован путь Украины в блок. В частности, процесс вступления может быть назван «мостом» или «необратимым» путем.

