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12:10, 9 июля 2024Мир

У НАТО возникли проблемы с названием для пути Украины в альянс

Defense News: в НАТО продолжаются дискуссии о формулировке для пути Киева в блок
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Globallookpress.com

В НАТО продолжаются дискуссии вокруг формулировки, с помощью которой будет охарактеризован путь Украины в блок в итоговом коммюнике на стартующем саммите. О проблемах с названием для этого процесса сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«Делегации все еще спорят о том, как это (путь Киева в альянс — прим. «Ленты.ру») сформулировать: "мост", "необратимый путь" или как какую-либо комбинацию этих двух понятий», — утверждается в публикации.

Один из европейских чиновников на анонимной основе выразил мнение, что формулировка в коммюнике должна быть более твердой, чем та, которая была выбрана в ходе саммита альянса, состоявшегося в Вильнюсе в 2023 году.

Новый саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к встрече НАТО будет приковано максимальное внимание Москвы.

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      Елизавета Мытарева
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