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16:32, 10 июля 2024Мир

В НАТО заявили о необратимом пути Украины к членству в альянсе

Reuters: в НАТО заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне.

Источник в НАТО рассказал агентству о содержании итогового документа. По его словам, альянс продолжит поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Альянс «будет в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», говорится в проекте декларации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вашингтоне отметил, что в настоящий момент дискуссии о сроках вступления Украины являются несвоевременными. Он также рассказал, что страны НАТО продолжают обсуждать правильную формулировку для пути Киева в альянс, которая будет указана в итоговом документе саммита.

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      Лина Пивоварова
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