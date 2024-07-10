В НАТО заявили о необратимом пути Украины к членству в альянсе

Reuters: в НАТО заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству

Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне.

Источник в НАТО рассказал агентству о содержании итогового документа. По его словам, альянс продолжит поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Альянс «будет в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», говорится в проекте декларации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вашингтоне отметил, что в настоящий момент дискуссии о сроках вступления Украины являются несвоевременными. Он также рассказал, что страны НАТО продолжают обсуждать правильную формулировку для пути Киева в альянс, которая будет указана в итоговом документе саммита.