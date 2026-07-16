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04:05, 16 июля 2026Ценности

На аукционе Sotheby's продали необычный флаг СССР

На аукционе Sotheby's продали побывавший на Луне флаг СССР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На аукционе Sotheby’s миниатюрный флаг СССР, взятый астронавтом Баззом Олдрином на борт «Аполлона-11» во время исторической миссии к Луне в июле 1969 года, ушел с молотка за 80 тысяч долларов (примерно 6,2 миллиона рублей). Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте торгового дома.

Финальная стоимость лота оказалась заметно выше предварительных прогнозов экспертов. Флаг, имевший размеры около 10 на 15 сантиметров, входил в личный набор Олдрина и находился на борту командного модуля «Колумбия». По данным аукционного дома, астронавт взял советский символ в качестве дипломатического жеста, подчеркивая тем самым, что высадка на Луну является общим достижением всей планеты.

В НАСА существовала давняя традиция брать в космические экспедиции маленькие флаги разных государств, в том числе и геополитических противников США, как жест доброй воли и международного сотрудничества.

До этого скелет тираннозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах за рекордные 50 миллионов долларов (более 3,8 миллиарда рублей).

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