54-летняя Кармен Электра в прозрачном наряде прогулялась по улице и порадовала фанатов

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, в откровенном наряде прогулялась по улице и порадовала фанатов. Кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала перед камерой на фоне стены с граффити. Она повернулась к фотографу спиной и продемонстрировала фигуру в черном платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги. Ее эффектный образ дополнили распущенные волосы и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под снимками. «Ты такая горячая», «Великолепная женщина», «Тренировки приносят плоды в виде идеальных ягодиц», «Ты выглядишь потрясающе», «Божественная», — высказывались они.

В июне эротический мужской журнал Playboy опубликовал голое архивное фото Кармен Электры.