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04:00, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка нашла страницу своего бойфренда в социальных сетях и узнала страшную правду о нем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Babbbbbymommmmma рассказала о патовой ситуации, в которой она оказалась, будучи на восьмом месяце беременности. Отец будущего ребенка неожиданно пропал из ее жизни, хотя до этого они то встречались, то расходились на протяжении долгого времени.

«Он умолял меня самостоятельно воспитывать ребенка, поскольку он старше меня, из-за чего он не мог представить себя в роли отца еще одного малыша, так как его собственные дети уже совсем взрослые. Я сторонница права на аборт, но морально не смогла себе позволить это. И вдруг я перестала что-либо от него слышать», — написала девушка.

Она нашла его аккаунт в одной из социальных сетей и обнаружила, что отец ребенка ее заблокировал. Тогда будущая мать посетила ту же страничку с запасной учетной записи. Так она выяснила, что последние 15 лет ее избранник состоит в отношениях с другой женщиной.

«Он говорил мне, что одинок и просто участвует в воспитании детей, что, очевидно, не соответствует действительности. Недавно они даже вместе ездили в путешествие. Изначально я собиралась просто оставить все как есть и жить своей жизнью с ребенком. Однако часть меня страстно желает подать на него в суд ради алиментов и сообщить его партнерше об измене», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit призналась, что заподозрила своего супруга в измене. Причиной стали несколько перемен в его поведении, произошедшие за четыре месяца после рождения ребенка.

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