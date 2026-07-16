Названа причина отставки министра обороны Украины

Член комитета Государственной Думы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди») в беседе с РИА Новости назвала основную причину отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.
Спикер уверена, что отставка Федорова не случайна и связана не только с отставкой премьер-министра страны Юлии Свириденко, а главная причина такого шага президента Украины Владимира Зеленского кроется в другом.
«Основная причина — элементарная ревность и неумение Зеленского работать в тандеме с сильными современными игроками», — пояснила Чемерис.
Чемерис подчеркнула, что молодой и активный министр быстро набрал популярность и оперативно освоился в сегодняшней украинской политике и самопиаре.
По словам депутата, Федоров просто разделил судьбу бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, от которых украинский лидер «избавился по той же причине».
Ранее в Киеве и Львове анонсировали митинги из-за отставки Михаила Федорова.