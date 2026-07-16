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04:03, 16 июля 2026Бывший СССР

Названа причина отставки министра обороны Украины

Чемерис: Причина отставки министра обороны Украины — неумение Зеленского конкурировать
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Член комитета Государственной Думы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди») в беседе с РИА Новости назвала основную причину отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

Спикер уверена, что отставка Федорова не случайна и связана не только с отставкой премьер-министра страны Юлии Свириденко, а главная причина такого шага президента Украины Владимира Зеленского кроется в другом.

«Основная причина — элементарная ревность и неумение Зеленского работать в тандеме с сильными современными игроками», — пояснила Чемерис.

Чемерис подчеркнула, что молодой и активный министр быстро набрал популярность и оперативно освоился в сегодняшней украинской политике и самопиаре.

По словам депутата, Федоров просто разделил судьбу бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, от которых украинский лидер «избавился по той же причине».

Ранее в Киеве и Львове анонсировали митинги из-за отставки Михаила Федорова.

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