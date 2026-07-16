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04:15, 16 июля 2026Наука и техника

Xiaomi похоронила популярный в России смартфон

Xiaomi 12 и другие популярные смартфоны перестали получать обновления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wang Gang / Costfoto / Future Publishing via Getty Images

Корпорация Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных смартфонов. На это обратило внимание издание BGR.

Журналисты медиа заметили, что в июле китайская компания пополнила список устройств, которые больше не будут иметь поддержки. Статус EOL (End of Life — «Конец жизни») получили Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro.

В материале говорится, что многие телефоны вышли относительно недавно: так, серия Xiaomi 12 была анонсирована в декабре 2021 года, но фактически появилась на рынке весной 2022-го. Также специалисты отметили, что «похороненные» компанией устройства до сих пор являются популярными на многих рынках — в том числе в России, Китае и Индонезии.

Журналисты объяснили, что смартфоны, которым был присвоен статус EOL, перестают получать обновления операционной системы (ОС). Они напомнили, что Xiaomi обязалась поддерживать свои девайсы в течение минимум четырех лет после их выпуска. Однако в компании заявили об этом обязательстве только в 2025 году — это означает, что все вышедшее ранее телефоны имеют сокращенный срок поддержки.

В середине июля специалисты портала SlashGear назвали циклы перезарядки главным фактором, влияющим на ресурс батареи смартфона. При этом они отметили, что телефоны оснащены различными степенями защиты, поэтому «убить» аккумулятор довольно сложно.

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