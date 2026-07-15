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13:49, 15 июля 2026Наука и техника

Развеян миф об опасности для батареи смартфона

SlashGear: Ночная зарядка не навредит батарее современного смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 2p2play / Shutterstock / Fotodom

Главным фактором, влияющим на ресурс батареи смартфона, назвали циклы перезарядки. Об этом сообщает издание SlashGear.

По словам авторов, распространенным заблуждением является заявление, что оставлять смартфон на зарядке на ночь вредно для его аккумулятора. Журналисты развеяли этот миф, объяснив, что современные телефоны имеют несколько степеней защиты.

Специалисты подчеркнули, что как только уровень заряда батареи устройства приближается к максимальному, специальный контроллер в смартфоне снижает скорость зарядки. Затем, как только батарея набирает 100 процентов, зарядка фактически прекращается. В связи с этим аккумулятор не получает урона от постоянных подзарядок в течение ночи.

При этом смартфон может терять небольшой уровень заряда, но тут же «добирать» его. Так, в Samsung назвали эту функцию «поддерживающей зарядкой». Многие устройства могут работать немного иначе. Авторы напомнили, что Apple iPhone запоминают ночные привычки пользователя и набирают 100 процентов зарядки незадолго до его пробуждения.

В материале говорится, что в конечном итоге на ресурс аккумулятора смартфона, как и другого любого гаджета, больше всего влияет количество циклов перезарядки.

В середине июля авторы издания BGR рекомендовали переносить данные со смартфона в облачные или физические хранилища. Также они рекомендовали пользоваться картами памяти, если их поддерживает телефон.

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