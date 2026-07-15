Перечислены способы увеличения памяти смартфона

BGR: Пользователям смартфонов посоветовали облачные хранилища и накопители

Для сохранения данных на смартфоне можно использовать облачные или физические хранилища. Об этом сообщает BGR.

Журналисты медиа обратили внимание, что современные устройства начали выпускать без слота под карту памяти — из-за этого расширить встроенную память девайса невозможно. Однако авторы перечислили способы, которые позволяют сохранить данные без покупки нового телефона.

В первую очередь они посоветовали перенести данные в облачное хранилище. По их словам, лучше всего для пользователей Android-смартфонов подойдет Google Drive — сервис дает 15 гигабайт бесплатного пространства в «облаке». Также можно рассмотреть другие альтернативы и настроить автоматическую синхронизацию данных с устройства на сервер.

Альтернативой облачному серверу назвали физический накопитель — внешний диск, который подключается к телефону через порт USB-C. «После настройки вы можете перемещать файлы между ним и флеш-накопителем с помощью специального приложения для просмотра файлов на вашем телефоне», — пояснили журналисты.

В заключение авторы заметили, что на рынке еще доступны смартфоны, которые имеют слот для карт памяти — при необходимости можно рассмотреть покупку таких устройств.

Ранее журналисты издания Tom’s Guide назвали альтернативу покупки дорогого смартфона с большим объемом памяти. Они предложили перенести данные с телефона в облачное хранилище или использовать внешние накопители.