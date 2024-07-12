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07:59, 12 июля 2024Мир

Орбан встретился с Трампом

Орбан встретился с Трампом и обсудил украинский конфликт
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним урегулирование украинского конфликта. Об этом политик сообщил в соцсети Х.

«Для меня было честью сегодня посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира», — заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что Трамп в случае переизбрания «решит эту проблему», что, по словам Орбана, является «хорошей новостью».

Свою встречу с бывшим американским лидером Орбан назвал «миссией мира».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Орбан проведет встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне.

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      Елизавета Мытарева
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