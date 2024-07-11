Bloomberg: премьер Венгрии Орбан встретится с Трампом во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) после саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

8 июля венгерский политик прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Он высоко оценил мирные инициативы Пекина. Председатель КНР в свою очередь считает, что сейчас важно не усугублять обстановку на поле боя.

Ранее, 5 июля: он прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров Россия и Украина отказались от инициативы венгерского коллеги прекратить огонь, чтобы начать переговоры.