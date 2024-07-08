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09:37, 8 июля 2024Мир

Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине

Орбан: Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по украинскому конфликту

Фото: China Daily / Reuters

Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по украинскому конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает портал Origo.

«Для нас очень важно, что Китай настаивает на том, чтобы во всем мире был мир, а не война. Что касается конфликта по соседству с Венгрией, мы также ценим вашу мирную инициативу», — сказал политик.

8 июля Орбан прибыл в Пекин. Как отметили в Венгрии, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается». По информации МИД Китая, политик обсудит с Си Цзиньпином вопросы, представляющие общий интерес. Политики встретились в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине во время встречи в Москве. Однако, по словам венгерского политика, глава государства был «настроен неоптимистично».

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      Семен Александров
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