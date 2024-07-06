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21:23, 6 июля 2024Мир

Орбан рассказал о реакции Путина на его предложение по Украине

Орбан сообщил, что предложил Путину подумать о временном прекращении огня

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине во время встречи в Москве. Об этом он рассказал изданию Die Weltwoche.

Однако, по словам венгерского политика, глава государства был «настроен неоптимистично». Орбан напомнил, что уже предлагал такой вариант украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но тот не согласился, посчитав, что российская сторона может воспользоваться ситуацией.

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      Марина Совина
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