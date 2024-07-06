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18:17, 6 июля 2024Мир

Орбан рассказал о заданных Путину вопросах

Орбан спрашивал Путина о переговорах и безопасности во время визита в Москву

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, какие вопросы задавал президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Москве. Детали разговора политиков раскрывает Die Weltwoche.

В интервью с журналистами, которое прошло на борту самолета, Орбан подчеркнул, что его задачей было задать вопросы напрямую. Так, венгерский премьер поинтересовался у российского лидера его мнением по поводу имеющихся сценариев мирных переговоров. В ответ Путин заявил, что переговоры не могут состояться без участия обеих сторон.

Венгерский политик также спросил у президента России про то, есть ли у него видение или план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы. На это Путин ответил, что у Москвы имеется «детальный план» того, как могло бы развиваться взаимоотношение Запада и РФ.

Кроме того, Орбан поинтересовался у Путина, возможно ли прекращение огня до факта начала переговоров. На это Путин ответил, что подобное маловероятно.

В этом же интервью Виктор Орбан заявил, что президент России — разумный политик, который демонстрирует высокий уровень ведения переговоров.

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      Екатерина Подвигина
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