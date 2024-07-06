Орбан назвал Путина рациональным политиком

Президент России Владимир Путин — разумный политик, который демонстрирует высокий уровень ведения переговоров. О беседе с российским лидером рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.

«Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. (…) Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сказал он.

Также Орбан отметил сдержанность, пунктуальность и подготовку президента России. По его словам, в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Орбан подчеркнул, что они до сих пор придерживаются этого принципа.

Ранее в июле председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что визит Орбана в Москву вызвал «настоящую истерику» у стран Евросоюза.

