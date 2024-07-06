Рогов: визит Орбана в Москву вызвал настоящую истерику в Евросоюзе

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызвал «настоящую истерику» у стран Евросоюза (ЕС). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Комментируя реакцию Запада, Рогов отметил, что «европейские марионетки» почувствовали, что их время уходит. По его словам, в ЕС в настоящее время все больше зреет запрос на политиков, нацеленных на установление мира и взятие курса на защиту интересов своих стран и народов.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».

На фоне этого в Еврокомиссии заявили о подрыве Орбаном единства Европейского союза. О визите премьера в Москву также высказался президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил вред от данного события авторитету Венгрии. Вместе с тем поступок Орбана осудил канцлер Германии Олаф Шольц.