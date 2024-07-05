В Еврокомиссии обвинили Орбана в подрыве единства ЕС

Представитель Еврокомиссии Мамер: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию подрывает единство Европейского союза (ЕС), заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его слова приводит РИА Новости.

«Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать», — сказал он, комментируя визит венгерского премьера в Москву.

Мамер добавил, что Орбан не координировал свою поездку с Еврокомиссией.

5 июля самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Он прилетел в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.