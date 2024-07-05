Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 5 июля 2024Мир

В Еврокомиссии обвинили Орбана в подрыве единства ЕС

Представитель Еврокомиссии Мамер: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию подрывает единство Европейского союза (ЕС), заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его слова приводит РИА Новости.

«Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать», — сказал он, комментируя визит венгерского премьера в Москву.

Мамер добавил, что Орбан не координировал свою поездку с Еврокомиссией.

5 июля самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Он прилетел в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

      Депутат рассказал о необходимости принятия критериев подозрительности для SIM-карт

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше