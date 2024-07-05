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12:27, 5 июля 2024Мир

Предполагаемый самолет с Орбаном на борту прибыл в Москву

Flightaware: предполагаемый самолет с Орбаном на борту приземлился во Внуково

Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Globallookpress.com

Предполагаемый самолет с премьером Венгрии Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщает портал Flightaware.

Согласно данным сервиса, рейс HUAF281 прибыл в Москву в 12:10 по местному времени. Он пробыл в воздухе два часа и пролетел через Словакию, Польшу и Белоруссию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на венгерских и европейских официальных лиц сообщила, что Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на фоне этих новостей заявил, что премьер-министр Венгрии не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Он также подчеркнул, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине «исключает официальные контакты» между ЕС и российским президентом.

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      Лина Пивоварова
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