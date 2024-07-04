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21:29, 4 июля 2024Мир

Названа дата встречи Орбана с Путиным

FT: премьер Венгрии Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, 5 июля
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на венгерских и европейских официальных лиц.

«Один венгерский и два европейских официальных лица подтвердили сообщения СМИ, что Орбан встретится с российским президентом в пятницу», — пишет издание.

Отмечается, что возможный визит Орбана в Россию после поездки на Украину заключается в «стратегии» венгерского премьера «выслушать обе стороны» конфликта.

Ранее венгерский журналист Сабольч Паньи в своем аккаунте в соцсети Х заявил о возможных планах Орбана посетить Москву 5 июля, чтобы провести переговоры по украинскому вопросу с российским руководством.

2 июля венгерский премьер-министр посетил Киев и обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свой план урегулирования конфликта. Он предложил возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией.

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      Марина Совина
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