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14:05, 2 июля 2024Мир

Орбан раскрыл детали переговоров с Зеленским

Орбан обсудил с Зеленским возможность прекращения конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита на Украину обсудил с Владимиром Зеленским возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Венгрия ценит мирные инициативы президента Зеленского, поэтому мы попросили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой», — передает агентство.

Глава венгерского правительства добавил, что Будапешт заинтересован в подписании с Киевом двустороннего соглашения «по широкому кругу вопросов».

Ранее Виктор Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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