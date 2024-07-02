Орбан раскрыл детали переговоров с Зеленским

Орбан обсудил с Зеленским возможность прекращения конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита на Украину обсудил с Владимиром Зеленским возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Венгрия ценит мирные инициативы президента Зеленского, поэтому мы попросили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой», — передает агентство.

Глава венгерского правительства добавил, что Будапешт заинтересован в подписании с Киевом двустороннего соглашения «по широкому кругу вопросов».

Ранее Виктор Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине.