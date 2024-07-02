Орбан назвал цель своего визита в Киев

Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине. Цель своего визита политик назвал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — отметил глава венгерского правительства.

Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши объявил, что Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где обсудит достижение мира на Украине. Он добавил, что Орбан и Зеленский обсудят вопросы двусторонних отношений.