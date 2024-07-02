Орбан прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по миру на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где обсудит достижение мира на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает ТАСС.

«Главная тема встречи — возможность достижения мира», — отметил он. Хаваши добавил, что Орбан и Зеленский обсудят вопросы двусторонних отношений.

Ранее премьер Венгрии заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине. Политик подчеркнул, что также «рано или поздно начнутся переговоры России и США». По его словам, Европе необходимо задуматься, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».