Боррель оценил вероятность контактов ЕС с Путиным

Боррель: ЕС исключает для себя возможность контактов с Путиным

Европейский союз (ЕС) исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Мы подчеркиваем, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине исключает официальные контакты между сообществом и Путиным», — отметил политик.

Боррель также подчеркнул, что возможный визит премьера Венгрии в Россию должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает права Орбану вести переговоры с Путиным от имени всего сообщества. Таким образом он прокомментировал слухи о возможном визите главы венгерского правительства в Москву 5 июля.