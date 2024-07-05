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15:18, 5 июля 2024Мир

Шольц осудил визит Орбана в Россию

Шольц осудил официальный визит премьера Венгрии Орбана в Москву

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Виктор Орбан едет к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет в вопросах внешней политики представляет Шарль Мишель», — написал политик.

В том же посте канцлер еще раз обозначил свою позицию в украинском конфликте, заявив, что Киев «может рассчитывать на поддержку».

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его визит является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

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      Лина Пивоварова
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