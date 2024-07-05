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16:35, 5 июля 2024Мир

Переговоры Путина и Орбана завершились

Песков: переговоры Путина и премьера Венгрии Орбана завершились

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его визит в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Орбана откровенным. По его словам, конфликт на Украине был затронут в числе основных тем, однако политики обсудили и двусторонние вопросы.

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      Лина Пивоварова
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